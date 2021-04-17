Українська актриса телеведуча Даша Трегубова , зірка "Х-Фактора", показала цікавий ролик

Як пише Politeka.net , Даша Трегубова не тільки блищить на телеекранах, а й активно займається соціальними мережами. Там красуня публікує цікаві образи, читає вірші, а іноді публікує забавні ролики.

Цього разу Даша опублікувала ролик, який записала з режисером і кастинг-директором. Трегубова зайшла в кімнату, після чого зробила "удар", а після камера затряслася.

"Чого трезвониш, сволота", - сказала у відео Даша, а після всі засміялися.

"Знайшла смішне відео. За останній рік дуже багато проби для кіно стали самопробами (тобто записувати їх потрібно вдома з помічником, а не з режисером і кастинг-директором). Я більше люблю другий варіант, тому що навіть після короткого спілкування з режисером краще розумієш, що йому потрібно. А вдома ми, звичайно, веселимося і робимо десятки дублів. Як цей, наприклад", — написала Трегубова в пості.

Фанати відразу почали коментувати відео: "Красуня, чому ви така сердита", "Вау, я недавно на вас підписана. Ви самоучка або у вас вища акторська освіта", "Вогонь", "Думала, Даша розбушувалася, чи що", "Класне відео", — пишуть користувачі.

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