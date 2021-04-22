41-річна українська телеведуча, зірка "Х-Фактора", Даша Трегубова похвалилася новим образом в строгих сукнях

Як пише Politeka.net, в своєму Instagram Даша Трегубова розмістила пару фотографій в чорних сукнях по фігурі, розповівши шанувальникам, що знімається в новому фільмі.

Даша постала в чорних сукнях, які підкреслили вигини фігури Трегубової. Вона пише: "Два чорних, але яскравих образи моєї психолога Малиновської🍒 "Коп з минулого - 2". Яке плаття Вам подобається більше? З шкіряними вставками або футляр з великим декольте?))".

Даша позувала для фото на тлі сходів. Обидві сукні підкреслювали фігуру зірки, що не могли не підкреслити шанувальники.

"Вам йде більше 1варіан!хоча в обох Ви, як завжди, прекрасні 🌺", " Два, шикарно, ближче до лайма😂і перший бомба, але більше офіціоз😂❤️❤️❤️", "2-виглядає більш ефектно і підкреслює Вашу стрункість і елегантність. 🔥 🔥 🔥 💐 🌸 🌺 ", "Супер жіночно, елегантно, вишукано і дуже привабливо!😍 Подобається все!🔥 ", "Привіт тобі ти красуня", " Футляр з великим декольте.😊У ньому ви молодше і сучасніше.👍 💜 💚 💛 ", "- написали шанувальники.

Не так давно Даша опублікувала невелике відео-пробу зйомок нового фільму. Даша опублікувала ролик, який записала з режисером і кастинг-директором. Трегубова зайшла в кімнату, після чого зробила "удар", а після камера затряслася.

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