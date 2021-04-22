41-летняя украинская телеведущая, звезда "Х-Фактора", Даша Трегубова похвасталась новым образом в строгих платьях
Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Даша Трегубова разместила пару фотографий в черных платьях по фигуре, рассказав поклонникам, что снимается в новом фильме.
Даша предстала в черных платьях, которые подчеркнули изгибы фигуры Трегубовой. Она пишет: "Два чёрных, но ярких образа моей психолога Малиновской🍒 "Коп з минулого - 2". Какое платье вам нравится больше? С кожаными вставками или футляр с большим декольте?))".
Даша позировала для фото на фоне ступеней. Оба платья подчеркивали фигуру звезды, что не могли не подчеркнуть поклонники.
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"Вам идёт больше 1вариан!хотя в обоих Вы, как всегда, ПРЕКРАСНЫ 🌺", "Два, шикарно, ближе до лайма😂і перший бомба, але більше офіціоз😂❤️❤️❤️", "2-смотрится более эффектно и подчеркивает Вашу стройность и элегантность. 🔥🔥🔥💐🌸🌺", "Супер женственно, элегантно, изысканно и очень привлекательно!😍 Нравится всё!🔥", "Привет тебе ти красотка", "Футляр с большим декольте.😊В нем вы моложе и современнее.👍💜💚💛", "- написали поклонники.
Не так давно Даша опубликовала небольшое видео - пробу съемок нового фильма. Даша опубликовала ролик, который записала с режиссером и кастинг-директором. Трегубова зашла в комнату, после чего сделала "удар", а после камера затряслась.
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