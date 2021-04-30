Известная телеведущая и актриса Даша Трегубова, которая была ведущей шоу "Х-Фактор", показала себя в загадочном образе

Как передает Politeka.net, актриса опубликовала свежее фото у себя в Инстаграм. Она позировала в платке, который накинула на голову. Лицо женщины прикрывали солнцезащитные очки. Белокурые кудри аккуратно обрамляли лицо, делая образ Трегубовой очень женственным.

«Псс... по секрету)) Завтра премьера нашего 4-серийного фильма «Чесна гра», - подписала фото Трегубова.

В комментариях актрисе оставили массу восхищенных слов. Некоторые отметили, что на свежем фото она похожа на легендарную актрису Мэрилин Монро.

«Мэрилин ты жива!))я знал))))», «Лиса Алиса», «Какая вы шикарная девушка. Обязательно буду смотреть премьеру с вашим участием. Обожаю вас!», «Очень жду», «Интересный кадр», «С премьерой», «Очень красивая», «Даша читает глазами)», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 41-летняя Даша Трегубова показала себя на отдыхе. Актриса решила вспомнить, как отдыхала на Мальдивах в 2017 году. Женщина сидела в мини-бикини на краю бассейна с видом на океан.

"Волосы уже длинные и руки у меня есть, правда. Но настроение упасть в океан не проходит", - подписала фото телеведущая.

Напомним, что Трегубова из "Х-Фактора" кулаком "заехала" режиссеру, момент попал на видео: "Чего трезвонишь, сволочь".

Как сообщала Politeka, ведущая "Х-Фактора" Трегубова в повседневном наряде покорила видом на прогулке по Киеву: "Новая реальность".

Кроме того Politeka писала, что 41-летняя Трегубова из "Х-Фактора" похвасталась изящной фигурой в строгих платьях: "Два черных, но...".