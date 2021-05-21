Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе на тлі розкішного будинку

Як пише Politeka.net, Даша Трегубова є не тільки успішною телеведучою, а й актрисою. Красуня також активно веде соціальні мережі, де знайомить зі своєю творчістю, а також читає вірші.

Цього разу красуня опублікувала в сторіс Instagram цікавий кадр. Красуня позувала в блузі на тлі розкішного особняка, а волосся залишила розпущеним.

"Зйомки фільму While we sleep", - написала Даша.

Як можна помітити, це був репост запису від 2019 року:

"Кадр з фільму - чи то" передчуття«, чи то» прибуття")", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Яке чарівне небо", "вражає", "чудова Даша", "яке небо блакитне", "дуже красиво".

Повідомлялося, що відома українська телеведуча і актриса Даша Трегубова показала свій новий образ.

Трегубова вирішила трохи відкрити завісу таємниці і показати своїм шанувальникам нову героїню, яку вона грає в серіалі «Місце під сонцем». Судячи з фото, вона буде молодою жінкою, якій не чужа любов до моди і стилю.

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