Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе на тлі розкішного будинку
Як пише Politeka.net, Даша Трегубова є не тільки успішною телеведучою, а й актрисою. Красуня також активно веде соціальні мережі, де знайомить зі своєю творчістю, а також читає вірші.
Цього разу красуня опублікувала в сторіс Instagram цікавий кадр. Красуня позувала в блузі на тлі розкішного особняка, а волосся залишила розпущеним.
"Зйомки фільму While we sleep", - написала Даша.
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Як можна помітити, це був репост запису від 2019 року:
"Кадр з фільму - чи то" передчуття«, чи то» прибуття")", - написала красуня під фото.
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Яке чарівне небо", "вражає", "чудова Даша", "яке небо блакитне", "дуже красиво".
Повідомлялося, що відома українська телеведуча і актриса Даша Трегубова показала свій новий образ.
Трегубова вирішила трохи відкрити завісу таємниці і показати своїм шанувальникам нову героїню, яку вона грає в серіалі «Місце під сонцем». Судячи з фото, вона буде молодою жінкою, якій не чужа любов до моди і стилю.
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