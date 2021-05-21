Популярная отечественная телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя на фоне роскошного дома
Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова является не только успешной телеведущей, но и актрисой. Красотка также активно ведет социальные сети, где знакомит со своим творчеством, а также читает в слух поэзию.
В этот раз красотка опубликовала в сторис Инстаграм интересный кадр. Красотка позировала в блузе на фоне роскошного особняка, а волосы оставила распущенными.
"Съемки фильма While we sleep", - написала Даша.
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Как можно заметить, это был репост записи от 2019 года:
"Кадр из фильма - то ли «Предчувствие», то ли «Прибытие»)", - написала красотка под фото.
Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:
"Какое волшебное небо", "Впечатляет", "Великолепная Даша", "Какое небо голубое", "Очень красиво".
Сообщалось, что популярная украинская ведущая и актриса кино Даша Трегубова показала свой новый образ.
Трегубова решила немного приоткрыть завесу тайны и показать своим поклонникам новую героиню, которую она играет в сериале «Место под солнцем». Судя по фото, она будет молодой женщиной, которой не чужда любовь к моде и стилю.
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