Популярная отечественная телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя на фоне роскошного дома

Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова является не только успешной телеведущей, но и актрисой. Красотка также активно ведет социальные сети, где знакомит со своим творчеством, а также читает в слух поэзию.

В этот раз красотка опубликовала в сторис Инстаграм интересный кадр. Красотка позировала в блузе на фоне роскошного особняка, а волосы оставила распущенными.

"Съемки фильма While we sleep", - написала Даша.

Как можно заметить, это был репост записи от 2019 года:

"Кадр из фильма - то ли «Предчувствие», то ли «Прибытие»)", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какое волшебное небо", "Впечатляет", "Великолепная Даша", "Какое небо голубое", "Очень красиво".

Сообщалось, что популярная украинская ведущая и актриса кино Даша Трегубова показала свой новый образ.

Трегубова решила немного приоткрыть завесу тайны и показать своим поклонникам новую героиню, которую она играет в сериале «Место под солнцем». Судя по фото, она будет молодой женщиной, которой не чужда любовь к моде и стилю.

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