Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, которая вела последние несколько сезонов шоу "Х-Фактор", впечатлила новым нарядом

Как передает Politeka.net, 41-летняя Трегубова выглядит прекрасно для своего возраста. Она часто появляется на сцене в качестве ведущей, поэтому регулярно примеряет эффектные наряды, которые ей очень к лицу.

На свежем видео, которое звезда опубликовала у себя в Инстаграм, она предстала в красном платье с глубоким декольте. Блондинка покрутилась перед камерой, приковав все взгляды к вырезу.

«Еду на премию «Людина року». Сегодня вручаю сразу несколько наград», - подписала видео звезда, раскрыв причину своего яркого наряда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Невероятная красотка!», «Шикарная, как всегда», «Йоооооо))) Красота - понятие вечное))) Наряд, как всегда, улётный! Колье хорошее. Супер», «Образ огонь», «Королева», «Я в первую очередь вручил тебе! Богиня красоты!», «Волосы - темница для Купидона, восхитительная женщина», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Даша Трегубова показала свою фигуру в мини. Звезда засветилась в белом мини-платье и чулках, хвастаясь роскошными ножками. Красная помада сделала образ еще ярче.

Напомним, что Трегубова из «Х-Фактора» в новом загадочном образе стала похожей на Монро: «Мэрилин, ты жива!».

Как сообщала Politeka, Трегубова из "Х-Фактора" поделилась кадрами рабочего процесса, украинцы оценили: "Великолепная Даша".

Также Politeka писала, что 41-летняя Трегубова из "Х-Фактора" не стала скрывать свои морщинки на лице: фото.