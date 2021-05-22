Старша дочка Олі Полякової-Маша засвітилася з яскравим макіяжем і в міні-сукні на фото з подругою

Так, 16-річна Маша Полякова відома українцям здебільшого через зіркову матір, проте останнім часом дівчина непогано справляється сама.

У мікроблозі Instagram за життям дівчинки стежать як шанувальники, так і журналісти. Всього на її сторінку підписано 173 тисячі осіб, а її публікації збирають все більше лайків. Про це пише Politeka.net

Маша вирішила привітати подругу з минулим днем народженням і виклала спільне фото з нею, зроблене при повному «параді».

На ній було надіто святкове помаранчеве міні-плаття, на обличчі накладено яскравий макіяж зі стрілками на очах і червоною помадою.

Краща подруга Маші була вбрана в довгу бальну сукню з корсетом.

Школярки склали губи трубочкою.

Потрібно відзначити, що вони виглядали дуже по-дорослому.

Всього за 20 хвилин старша дочка Олі Полякової отримала майже 2 тисячі лайків від вдячних підписників, а ось знімок вони коментувати не поспішали.

Раніше ми писали, дочка української співачки Олі Полякової Маша вразила стильним дорослим образом.

На свіжому фото 16-річна школярка постала у вельми дорослому образі. Вона одягла футболку, яку затягнула модним корсетом. Крім цього, дівчина зробила яскравий макіяж зі стрілками.

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