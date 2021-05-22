Старша дочка Олі Полякової-Маша засвітилася з яскравим макіяжем і в міні-сукні на фото з подругою
Так, 16-річна Маша Полякова відома українцям здебільшого через зіркову матір, проте останнім часом дівчина непогано справляється сама.
У мікроблозі Instagram за життям дівчинки стежать як шанувальники, так і журналісти. Всього на її сторінку підписано 173 тисячі осіб, а її публікації збирають все більше лайків. Про це пише Politeka.net
Маша вирішила привітати подругу з минулим днем народженням і виклала спільне фото з нею, зроблене при повному «параді».
На ній було надіто святкове помаранчеве міні-плаття, на обличчі накладено яскравий макіяж зі стрілками на очах і червоною помадою.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Розповніла Каменських зважилася на кардинальні зміни, чесні фото: "Думали, я важу всі сто"
Серце "Холостяка" Заливако було вкрадено, відомо ім'я переможниці проекту: "Це найгірший фінал"
Невпізнанний Крутоголов з "Дизель шоу" перейшов до погроз на адресу українців: "Я не Дорофєєва, але..."
Українські студенти розбилися в ДТП, останні знімки закоханих: "Були щасливі разом"
Краща подруга Маші була вбрана в довгу бальну сукню з корсетом.
Школярки склали губи трубочкою.
Потрібно відзначити, що вони виглядали дуже по-дорослому.
Всього за 20 хвилин старша дочка Олі Полякової отримала майже 2 тисячі лайків від вдячних підписників, а ось знімок вони коментувати не поспішали.
Раніше ми писали, дочка української співачки Олі Полякової Маша вразила стильним дорослим образом.
На свіжому фото 16-річна школярка постала у вельми дорослому образі. Вона одягла футболку, яку затягнула модним корсетом. Крім цього, дівчина зробила яскравий макіяж зі стрілками.
Нагадаємо, що дочка Полякової здивувала новою скандальною витівкою: "Матері часу немає вихованням зайнятися!"
Як повідомляла Politeka, 16-річна дочка Олі Полякової влаштувала хлопцеві незабутні відчуття: "моїм яйцям капець..."
Також Politeka писала, що дочка Полякової в мереживному бюсті змусила про себе говорити: "Господи, а яка вона буде через років 10..."