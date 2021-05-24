Колишня дружина Позитива і подруга Насті Каменських Аня Андрійчук показала себе, розповівши про понеділках

Як пише Politeka.net, Аня Андрійчук не втрачає часу після розставання із зірковим чоловіком Олексієм Завгороднім( Позитивом), відправившись разом з подругою Настею Каменських на зйомки реаліті-шоу "дівчатка рулять". Також красуня веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділитися з численною армією фанатів цікавим контентом.

Цього разу Анна опублікувала фото, на якому позувала в блузі і без штанів. Красуня стояла біля вікна, розвернувшись спиною і демонструючи не тільки розкішні ніжки, але і волосся, які дотягувалися майже до пояса.

"Ніколи не любила понеділки, особливо в шкільні часи.

А зараз я їх обожнюю!

Новий тиждень, як початок нового життя, коли можна почати все з чистого аркуша", - написала зірка під фото.

Настя відразу прокоментувала публікацію подруги:"вогонь".

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Я теж обожнюю понеділки, особливо ті з яких ти відмовляєшся на місяць без цукру", "така ж історія", "дуже красива, обожнюю", "я теж люблю понеділок, у мене майже завжди вихідний".

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