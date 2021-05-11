Известный исполнитель, бывший солист "Время и стекло", Алексей Завгородний (Позитив), расстался со своей женой, Анной Андрийчук, которая не теряет времени зря

Алексей Завгородний стал встречаться с Анной Андрийчук, когда обоим было по 15 лет, сообщает Politeka.net. Супруги поженились в 2013 году, но в этом году стало известно об их разводе.

Анна не теряет времени зря и сейчас активно снимается в реалити-шоу своей лучшей подруги, певицы Насти Каменских "Девочки рулят".

Дизайнер часто делиться кадрами со съемок. В этот раз Анна показала, как лежит на постели в компании трех красоток, в том числе с популярной артисткой.

"Главная составляющая вашей и внутренней, и внешней красоты – это любовь к жизни и к людям, которые вас окружают 🤍 Со своими людьми можно быть такой, какая ты есть на все 500% 🙃 Ждете 10 серию реалити «Девочки рулят»? 😉☺️", - написала Андрийчук.

За 40 минут публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Жду очень, жалко только что она последняя😢 буду скучать по реалити", "Дааа🔥", "Ооочень 😍 реалити крутое 🔥 обожаю", "Дааааа 🔥", "Очень ждём ❤️", "Естественно", "жду, жаль что последняя серия 😍 вы такие классные 🔥❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Андрийчук развивает собственный бренд модной одежды. До расставания с Алексеем Завгородним оба мечтали о большой семье с детьми-двойняшками.

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