Лучшая подруга Насти Каменских и бывшая жена Позитива Анна Андрийчук показала новую прическу и свой образ для прогулки по Киеву

После расставания со звездным супругом дизайнер не теряет времени зря: она приобрела еще более широкую известность благодаря съемкам в реалити-шоу Каменских «Девочки рулят», а также активно ведет свою страничку в Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, на этот раз Андрийчук решила показать образ для своей новой фотосессии.

Так, на новых кадрах Анна позирует на улицах Киева, демонстрируя волосы, заплетенные в эффектную тугую косу. Дизайнер одета в свободную кожаную куртку с красной надписью на спине.

«Снимаем. Моя идеальная коса. С какой прической я вам больше всего нравлюсь?», - подписала снимки Андрийчук.

Ее подписчики тут же принялись комментировать пост.

«Рапунцель 21 века», «Красиво», «Стиль», «Лучшая», «Богиня с любой прической», «Ты прекрасна всегда, обожаю, и очень восхищаюсь», «Наконец моя любимая фотография», «Ануш-краса, самурайская коса))) Идёт, чивоужтам», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Андрийчук поделилась фото, на котором позировала в мини-бикини красного цвета. Девушка стояла на пляже, демонстрируя роскошную фигуру.

Фанаты, включая мужа Каменских - Потапа, поставили тысячи лайков и засыпали девушку комплиментами.

Напомним, экс-жена Позитива поразила "жаркими" фото с Потапом и признанием: "Какое счастье, что есть ты".

Как сообщала Politeka, экс-жену Позитива после развода засняли в постели сразу с тремя красотками: "Быть такой, какая есть".

Также Politeka писала, что лучшая подруга Каменских в красном бикини впечатлила даже Потапа: "Тащусь от такой красоты".