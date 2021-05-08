Украинский рэпер Потап получил приятности от бывшей жены Алексея Завгороднего (Позитива) Анны Андрийчук

В субботу 8 мая известный артист празднует день рождения. Потапу исполнилось 40 лет. Многие украинские селебритис принялись поздравлять рэпера.

Не прошла мимо именинника дизайнерша Анна Андрийчук, которая тесно дружит с его женой Настей Каменских.

Как известно, женщина совсем недавно развелась с известным певцом и экс-участником группы «Время и Стекло» Алексеем Завгородним, с которым прожила 15 лет.

Анна уже успела поделиться приятными пожеланиями в адрес Потапа, а также показала совместные снимки, сделанные на пляже, по всей видимости, во время отдыха в Мексике. Их она разместила в сети Instagram, передает Politeka.net.

«Какое счастье, что есть ты @realpotap 🎈



Мужчину судят по поступкам, а то, как ты относишься к своей семье - это вызывает восхищение!

Ты - пример настоящего мужчины.

Ты такой классный друг, что я иногда сама себе завидую 😁😂



Спасибо за твою мудрость, честность, за такое тепло и поддержку, за тебя такого добряка ♥️"» - написала Анна.

"Хотела пожелать вам любви с @kamenskux ещё сильнее, но куда уже больше 😂❤️



Брат, обожаю тебя всей душой!



Будь всегда счастлив 🙏🏽», - добавила она.

Другие пользователи сети также присоединились к поздравлениям.

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