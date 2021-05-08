Украинский рэпер Потап получил приятности от бывшей жены Алексея Завгороднего (Позитива) Анны Андрийчук
В субботу 8 мая известный артист празднует день рождения. Потапу исполнилось 40 лет. Многие украинские селебритис принялись поздравлять рэпера.
Не прошла мимо именинника дизайнерша Анна Андрийчук, которая тесно дружит с его женой Настей Каменских.
Как известно, женщина совсем недавно развелась с известным певцом и экс-участником группы «Время и Стекло» Алексеем Завгородним, с которым прожила 15 лет.
Анна уже успела поделиться приятными пожеланиями в адрес Потапа, а также показала совместные снимки, сделанные на пляже, по всей видимости, во время отдыха в Мексике. Их она разместила в сети Instagram, передает Politeka.net.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Полякова в гневе разнесла коллег по сцене: "Никто не позвонил и не поздравил, а Киркоров..."
Дан Балан рассказал, что в нем самое отвратительное и почему расстался с девушкой: "Вспыхиваю быстро..."
Ксения Мишина после слухов о расставании объявила о разоблачении Эллерта: "Оказывается, он..."
Никитюк вслед за Лорак и Поляковой сделала свое заявление о "домогательствах" Меладзе: "Хотелось бы, конечно..."
«Какое счастье, что есть ты @realpotap 🎈
Мужчину судят по поступкам, а то, как ты относишься к своей семье - это вызывает восхищение!
Ты - пример настоящего мужчины.
Ты такой классный друг, что я иногда сама себе завидую 😁😂
Спасибо за твою мудрость, честность, за такое тепло и поддержку, за тебя такого добряка ♥️"» - написала Анна.
"Хотела пожелать вам любви с @kamenskux ещё сильнее, но куда уже больше 😂❤️
Брат, обожаю тебя всей душой!
Будь всегда счастлив 🙏🏽», - добавила она.
Другие пользователи сети также присоединились к поздравлениям.
Напомним, Позитив из «Время и Стекло» после развода с женой засветился в кровати у известной блогерши: «Проговорились…»
Как сообщала Politeka, Позитив из «Время и Стекло», чья жена дружит с Каменских, перестал ночевать дома: "Ох...".
Также Politeka писала, что подруга Каменских показала, как приходит в себя в отпуске после развода с Позитивом: "Ух, молодец какая"