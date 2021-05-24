Бывшая супруга Позитива и подруга Насти Каменских Аня Андрийчук показала себя, рассказав о понедельниках
Как пишет Politeka.net, Аня Андрийчук не теряет времени после расставания со звездным супругом Алексеем Завгородним (Позитивом), отправившись вместе с подругой Настей Каменских на съемки реалити-шоу "Девочки рулят". Также красотка ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делиться с многочисленной армией фанатов интересным контентом.
В этот раз Анна опубликовала фото, на котором позировала в блузе и без штанов. Красотка стояла у окна, развернувшись спиной и демонстрируя не только роскошные ножки, но и волосы, которые дотягивались почти до пояса.
"Никогда не любила понедельники, особенно в школьные времена.
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А сейчас я их обожаю!
Новая неделя, как начало новой жизни, когда можно начать все с чистого листа", - написала звезда под фото.
Настя сразу прокомментировала публикацию подруги: "Огонь".
Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
"Я тоже обожаю понедельники, особенно те с которых ты отказываешься на месяц без сахара", "Такая же история", "Очень красивая, обожаю", "Я тоже люблю понедельник, у меня почти ввсегда выходной".
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