Бывшая супруга Позитива и подруга Насти Каменских Аня Андрийчук показала себя, рассказав о понедельниках

Как пишет Politeka.net, Аня Андрийчук не теряет времени после расставания со звездным супругом Алексеем Завгородним (Позитивом), отправившись вместе с подругой Настей Каменских на съемки реалити-шоу "Девочки рулят". Также красотка ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делиться с многочисленной армией фанатов интересным контентом.

В этот раз Анна опубликовала фото, на котором позировала в блузе и без штанов. Красотка стояла у окна, развернувшись спиной и демонстрируя не только роскошные ножки, но и волосы, которые дотягивались почти до пояса.

"Никогда не любила понедельники, особенно в школьные времена.

А сейчас я их обожаю!

Новая неделя, как начало новой жизни, когда можно начать все с чистого листа", - написала звезда под фото.

Настя сразу прокомментировала публикацию подруги: "Огонь".

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я тоже обожаю понедельники, особенно те с которых ты отказываешься на месяц без сахара", "Такая же история", "Очень красивая, обожаю", "Я тоже люблю понедельник, у меня почти ввсегда выходной".

Напомним, лучшая подруга Каменских после развода с Позитивом похвасталась новой прической

Также Politeka писала, что лучшая подруга Каменских в красном бикини впечатлила даже Потапа

А еще Politeka сообщала, что экс-жена Позитива в платье с разрезом и ботфортах показала, что потерял рэпер



