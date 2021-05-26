Колишня солістка групи ВІА Гра, відома українська співачка Надія Мейхер, розповіла про зміни в житті

Зірка за роки своєї роботи в шоу-бізнесі завоювала величезну популярність, передає Politeka.net. Зараз Надія не тільки співає, але також знімається в кіно, серіалах і різних шоу.

Відомо, що красуня брала участь у проекті "Голос країни". Зірка пішла після дев'ятого випуску, поступившись місцем іншій учасниці.

Також зірка знялася у фільмі "Скажене весілля-3", де виконала роль черниці.

Після таких зйомок Мейхер продовжила займатися улюбленою справою, і оголосила про зміни в житті - тепер вона виконала роль в новій картині. Про це Мейхер розповіла у своєму Instagram.

"Вже восени новий кінопроект. Комедія. 😁 🌿 Моя героїня, ділова жінка, яка давно втративши якесь відчуття романтики, поглинена зароблянням грошей, почала втрачати все нажите «непосильною працею», і в першу чергу сім'ю... Ніколи не пізно переосмислити... І навіть якщо нічого вже не повернути, почати жити з новими відчуттями реальності - можливо. Адже практично все залежить тільки від НАС!",- написала зірка.

За 45 хвилин публікація зібрала понад 2500 лайків і багато коментарів:

"Ви приголомшливо талановита актриса! Дивимося "ніщо не трапляється двічі" Браво вашій роботі!👏 ", "😍 😍Обожнюю", "прекрасна", "Надія, ви чудова!😍 😍 😍 ", "Красуня🔥❤️", "яка ви красива😍 😍", "Надя, чекаємо з нетерпінням ви приголомшлива актриса🔥❤️".

Нагадаємо, що фігуриста екс-ВІА Гра Мейхер у вишуканому вбранні зачарувала весняним настроєм, ніжні кадри.

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