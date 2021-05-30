Співачка Слава Камінська після розпаду групи "НеАнгели" почала сольну кар'єру і нещодавно презентувала яскравий кліп

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Слава Камінська завжди була екстравагантною особистістю. Не так давно зірка пережила розлучення з чоловіком, а тепер вийшла з групи "НеАнгели", щоб почати сольну кар'єру. Артистка раніше представила перший трек в ролі сольної зірки, а кілька днів тому відбулася прем'єра її нового яскравого кліпу "Слава Богу", в якому шанувальники побачили абсолютно нову Славу.

У своєму мікроблозі в Instagram Камінська опублікувала незвичайне фото в цікавому образі, а в підписі до нього подякувала фанатам за перегляди її нового кліпу. На знімку артистка відображена десь в закуліссі зйомок, перед камерою вона з'явилася в образі з кліпу, але фанати відзначили, що вона схожа на Ірину Аллегрову. На ній яскравий строкатий піджак і темні штанів, на голові пишна зачіска в стилі вісімдесятих, а на очах величезні сонцезахисні окуляри, вона не дивиться в камеру.

У підписі до публікації Камінська написала: "500 000 #SlavaBogu на YouTube за 3 дні. Не можу перестати слухати, який місяць на повторі. А у вас??? PS: @nastya_shenk Як довго ми чекали її виходу в люди?". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото зірки і її новий яскравий кліп. "На повторі по 100 разів", "На Алегрову схожа", "Бомба ракета", "Я під цю пісню роблю все", "Реально хіт", "Відмінна пісня і кліп", "Кожен день слухаю по кілька разів", "Красуня", - пишуть фанати.

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