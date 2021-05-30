"Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська розповіла, хто для неї вважається прикладом для наслідування

Після чергового конкурсу краси дівчина вирішила поділитися особистим. Єлизавета вирішила розповісти одну історію з минулого, яка допомогла їй стати тим, ким вона є тепер. Свій пост Ястремська традиційно супроводила кадром з конкурсу, демонструючи яскравий образ.

"Коли я вчилася в школі, я включила телевізор і побачила там шикарну блондинку, яка давала інтерв'ю, це була президент конкурсу краси @missukraine_universe Анна Філімонова. Я тоді дивилася на неї із захопленням і мріяла з нею працювати, коли моя мрія стати Міс Україна Всесвіт здійснитися», - розповідає Єлизавета.

Там в інтерв'ю Анна говорила про те, що дівчат зустрічають за зовнішнім виглядом, що потрібно вкладати в себе і свою зовнішність і що багато її в цьому не розуміють.

«Я тоді подивилася, як добре вона виглядає і зрозуміла, що хочу виглядати так само доглянуто. Слова про те, що важливо вкладати в себе залишилися зі мною на все життя. Я зрозуміла, що найкраща інвестиція - це інвестиція в себе. Для мене Анна-це приклад, як жінка сама себе створила", - уклала модель.

Фанати також відповіли:

"Ти знаєш, наскільки сильно я тобою пишаюся і захоплююся ! 🙌 ; бездоганна красуня❤️; дикий квітка❤️; можна ідеально оцінювати міс 🎉; Gorgeous 😍; завжди буду любити тебе🌹; вау, це так красиво; Beautiful my queen! ❤ ️ ; дуже романтично".

Минулого року, як відомо, конкурс "Міс Всесвіт 2020" був перенесений на Травень цього року через пандемію. Тому у дівчат був час на підготовку. Сама Єлизавета через програш не засмутилася.

Дівчина не тільки з гідністю привітала переможницю, але ще і зробила серію пам'ятних фото з конкурсантками. Одним з особистих фото Ястремська поділилася вже зараз, нагадуючи про добре проведений час.

Нагадавши, "Міс Україна-2020 "Ястремська помірялася формами з молоденькими суперницями:"Королева завжди одна".

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