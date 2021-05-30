"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская рассказала, кто для нее считается примером для подражания

После очередного конкурса красоты девушка решила поделиться личным. Елизавета решила рассказать одну историю из прошлого, которая помогла ей стать тем, кем она есть теперь. Свой пост Ястремская традиционно сопроводила кадром из конкурса, демонстрируя яркий образ.

«Когда я училась в школе, я включила телевизор и увидела там шикарную блондинку, которая давала интервью, это была президент конкурса красоты @missukraine_universe Анна Филимонова. Я тогда смотрела на неё с восхищением и мечтала с ней работать, когда моя мечта стать Мисс Украина Вселенная исполниться», - рассказывает Елизавета.

Там в интервью Анна говорила про то, что девушек встречают по внешнему виду, что нужно вкладывать в себя и свою внешность и что многие ее в этом не понимают.

«Я тогда посмотрела, как хорошо она выглядит и поняла, что хочу выглядеть так же ухоженно. Слова про то, что важно вкладывать в себя остались со мной на всю жизнь. Я поняла, что лучшая инвестиция — это инвестиция в себя. Для меня Анна — это пример, как женщина сама себя создала», - заключила модель.

Фанаты также ответили:

«Ты знаешь, насколько сильно я тобой горжусь и восхищаюсь ! 🙌; безупречная красавица❤️; дикий цветок❤️; можно идеально оценивать мисс 🎉; Gorgeous 😍; всегда буду любить тебя🌹 лучшая инвестиция - это в себя; вау, это так красиво; Beautiful my queen! ❤️; очень романтично».

В прошлом году, как известно, конкурс "Мисс Вселенная 2020" был перенесен на май этого года из-за пандемии. Поэтому у девушек было время на подготовку. Сама Елизавета из-за проигрыша не расстроилась.

Девушка не только с достоинством поздравила победительницу, но еще и сделала серию памятных фото с конкурсантками. Одним из личных фото Ястремская поделилась уже сейчас, напоминая о хорошо проведенном времени.

Напомним, "Мисс Украина-2020" Ястремская померилась формами с молоденькими соперницами: "Королева всегда одна".

Как сообщала Politeka, названа "Мисс Украина Вселенная 2020": кто представит страну на международном конкурсе, фото красавицы.

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