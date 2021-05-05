Наряд для учасниці "Міс Всесвіт" Єлизавети Ястремської виготовляли близько місяця

Як повідомляє Politeka.net, у мережі з'явилися фотографії моделі Єлизавети Ястремської в наряді, в якому вона представлятиме Україну на конкурсі "Міс Всесвіт". Це плаття називається" Душа-витинанка", його виготовляли майстри Rada.ethno. про це повідомили організатори конкурсу краси в Україні.

Так, стало відомо, що наряд створювали в короткі терміни – всього за місяць сім майстрів виготовили це дивовижне плаття. На його розробку пішло понад 15 метрів чорної і білої атласної тканини, а вага в кінцевому підсумку склала близько 7 кілограмів. За задумом майстрів, тканина повинна була виглядати, як папір, і судячи з фото, їм це вдалося – користувалися спеціальною технологією, використавши майже 2 кілограми спеціального розчину для тканини.

Нагадаємо, що Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт" представлятиме 28-річна киянка Єлизавета Ястремська. Дівчина минулого року завоювала титул першої віцеміс Україна-Всесвіт". Конкурс пройде в Майамі 17 травня, так що українка вже вилетіла туди, прихопивши з собою кілька валіз, вагою понад 100 кілограмів. Відомо, що цього року представляти свої країни на всесвітньому конкурсі краси будуть 74 дівчини.

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