Наряд для учасниці "Міс Всесвіт" Єлизавети Ястремської виготовляли близько місяця
Як повідомляє Politeka.net, у мережі з'явилися фотографії моделі Єлизавети Ястремської в наряді, в якому вона представлятиме Україну на конкурсі "Міс Всесвіт". Це плаття називається" Душа-витинанка", його виготовляли майстри Rada.ethno. про це повідомили організатори конкурсу краси в Україні.
Так, стало відомо, що наряд створювали в короткі терміни – всього за місяць сім майстрів виготовили це дивовижне плаття. На його розробку пішло понад 15 метрів чорної і білої атласної тканини, а вага в кінцевому підсумку склала близько 7 кілограмів. За задумом майстрів, тканина повинна була виглядати, як папір, і судячи з фото, їм це вдалося – користувалися спеціальною технологією, використавши майже 2 кілограми спеціального розчину для тканини.
Нагадаємо, що Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт" представлятиме 28-річна киянка Єлизавета Ястремська. Дівчина минулого року завоювала титул першої віцеміс Україна-Всесвіт". Конкурс пройде в Майамі 17 травня, так що українка вже вилетіла туди, прихопивши з собою кілька валіз, вагою понад 100 кілограмів. Відомо, що цього року представляти свої країни на всесвітньому конкурсі краси будуть 74 дівчини.
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат вивіз їхню 9-річну дочку з Росії: "Соня, вчи турецьку мову"
Дружина продюсера "Квартал 95", розкривши декольте, без приховування показала себе справжню: "Любіть своїх дітей, але..."
Мама Дана Балана викликала захват, з'явившись на сцені зі своєю юною копією: "Вау, красуні"
Нікітюк зізналася, що завадило їй стати "Холостячкою" після Мішиної: "Вирішила йти на..."
Вище +30 градусів: українцям повідомили, що буде з погодою вже зовсім скоро
Нагадавши, Українку "не пустили" в США на конкурс "Міс Всесвіт": "На жаль, для нас – це...".
Як повідомляла Politeka, Названа "Міс Україна Всесвіт 2020": хто представить країну на міжнародному конкурсі, фото красуні.