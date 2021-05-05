Наряд для участницы "Мисс Вселенная" Елизаветы Ястремской изготавливали около месяца

Как сообщает Politeka.net, в сети появились фотографии модели Елизаветы Ястремской в наряде, в котором она будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная". Это платье называется "Душа-вытынанка", его изготавливали мастера Rada.ethno. об этом сообщили организаторы конкурса красоты в Украине.

Так, стало известно, что наряд создавали в короткие сроки – всего за месяц семь мастеров изготовили это удивительное платье. На его разработку ушло более 15 метров черной и белой атласной ткани, а вес в конечном итоге составил около 7 килограммов. По задумке мастеров, ткань должна была выглядеть, как бумага, и судя по фото, им это удалось – пользовались специальной технологией, использовав почти 2 килограмма специального раствора для ткани.

Напомним, что Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" будет представлять 28-летняя киевлянка Елизавета Ястремская. Девушка в прошлом году завоевала титул Первой Вице-Мисс Украина-Вселенная". Конкурс пройдет в Майами 17 мая, так что украинка уже вылетела туда, прихватив с собой несколько чемоданов, весом более 100 килограммов. Известно, что в этом году представлять свои страны на всемирном конкурсе красоты будут 74 девушки.

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