"Не хотіла вам розповідати нічого до останнього"

Знаменита українська реперша Alyona Alyona (Олена Савраненко) поділилася з шанувальниками несподіваною гарною новиною

Як повідомляє Politeka.net, зірка зробила важливе оголошення на своїй сторінці в Instagram напередодні Всесвітнього дня захисту дітей. Співачка зазначила, що не хотіла про це розповідати завчасно, проте не може стриматися.

"У мене для вас дуже класна інформація. Не хотіла вам розповідати нічого до останнього, але так хочеться – не можу втриматися...у мене вийде завтра Фіт. Фіт вийде з дуже відомою людиною, з дуже крутою групою. Він вийде саме до Дня захисту дітей, адже діти - це квіти нашого життя, діти - це продовження нації і долі у дітей бувають абсолютно різні", - заявила Олена.

Реперша запропонувала своїм шанувальникам вгадати, з ким же вона випустить пісню. Вона також додала, що дуже чекає цієї події.

Раніше ми писали, що Alyona Alyona показала фото, на якому постала в одній нижній білизні і сріблястих високих чобітках. Дівчина прийняла томну позу на малиновому покривалі, тримаючи в руках Соняшник. Цього разу реперша скопіювала образ американської Інстадиви BIG LATTO.

Нагадаємо, Alyona Alyona в одній білизні взялася просвіщати українців в пікантних питаннях: "Посоромся, дівко!".

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona в" Невидимій " білизні скопіювала легендарний образ Сікснайна: що з цього вийшло.

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