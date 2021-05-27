Рэперша Alyona Alyona, которая любит эпатировать публику, зацепила украинцев за живое

29-летняя звезда продолжила выставлять в своем микроблоге в Инстаграм откровенные снимки, пропагандируя бодипозитив, передает Politeka.net. В этот раз рэперша скопировала образ американской Инстадивы BIG LATTO.

На фото Алена Савраненко (настоящее имя певицы) предстала в одном нижнем белье и серебристых высоких сапожках. Девушка приняла томную позу на малиновом покрывали, держа в руках подсолнух (в оригинале BIG LATTO держит огромную розу).

В подписи Alyona Alyona затронула актуальную тему, взявшись просвещать украинцев в пикантных вопросах.

"Когда краснеют при слове се*с - я слышу шум. Се*с - это то, о чем стыдно/ страшно говорить большинству из нас. Все начинается из детства: сначала нам нельзя говорить об этом с родителями, социум также стесняется, потом с любимым человеком не выходит... Из этого следует очень много неприятных вопросов, начиная с проблем в постели от застенчивости и заканчивая тяжелыми болезнями от неосведомленности. Но почему мы так привыкли: о се*се не говорим, но потом удивляемся, чего наши дети такое страшное творят в интернете. Я считаю, что не надо бояться се*са, об этом нужно говорить. Как взрослым между собой, так и взрослым с детьми", - заявила рэперша.

Своим постом Саврененко вызвала бурю в комментариях. Мнения украинцев разделились, одни поддержали звезду, другие возмутились ее бесстыдством.

"Ну наконец-то! Давно надо поднять эту тему в обществе👏👏👏"

"Мама Босс😏"

"Алена, поднимаешь важные вопросы👏 фото конечно же, как всегда 🔥😍"

"Постыдись, девка!!!"

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