Известная украинская рэперша Alyona Alyona показала себя, рассказав о криптовалюте

Как пишет Politeka.net, пышнотелая рэперша Alyona Alyona стала довольно популярной среди украинцев. Девушка получила множество номинаций и наград благодаря своему творчеству и не думает останавливаться. Сейчас красотка активно ведет социальные сети, где публикует интересный контент.

В этот раз в прозрачном белье девушка позировала посреди кухни, копируя образ популярного рэпера Сикснайна. Чтобы стать максимально похожей, девушке пришлось использовать цветную метелку для сбора пыли. На Алене можно увидеть множество нарисованный тату, а также огромные "золотые цепочки". На втором фото был сам Сикснайн.

"Когда речь идет о криптовалюта - я слышу шум

Ранее скептически относились к компьютерным играм, затем - в телеграмм-каналов, ну а теперь очередь дошла и до криптовалюта. От различных информационных источников мы слышим, что крипта - это мыльный пузырь, который скоро разрушит мировую экономику, а в слишком пропагандистских СМИ - только благодаря "чипизации" мы можем ею и рассчитываться. Но все забывают о том, что это дополнительный способ передачи кэша, оценки активов, а также - создание нового экономического пространства для креативной индустрии, например как NFT-аукционы", - написала девушка.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Фото-фоткой, а на кухне не убрано", "прости украинский не знаю, но кавер топ", "Хорошо отношусь,все ,что связано с искусственным интеллектом,будет в будущем нормой. Да и сейчас уже это реалии нашей жизни!", "Ну это конечно низко, такого человека копировать".

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