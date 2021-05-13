Известная украинская исполнительница Alyona Alyona показала себя в новом образе, повторив Ким Кардашьян

Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona снова решила скопировать голливудскую звезду. Пышнотелая красотка часто публикует смелые образы, рассказывая фанатам о важном.

В этот раз девушка была только в прозрачных лосинах, а бюст закрыла рукой. Таким образом Алена скопировала Ким, фото которой добавила в "карусель".

"Когда девушек травят за откровенную одежду - я слышу шум

Когда я была ребенком, то среди взрослых считалось, что откровенное декольте и короткая юбка это признак легкого поведения или женщина имеет целью соблазнить мужчину! Прошли годы, но некоторые стереотипы остались до сих пор в очень многих ветвях общества.

По моему мнению, каждый человек имеет право одевать то, что она хочет!", - написала звезда под фото.

Фанаты неоднозначно отреагировали на снимок девушки:

"Как по мне, такие фото не нужно тут выставлять, извините", "Это реклама капроновых колготок", "Не могу понять чего решили признавать красивыми худые скилеты, я считаю у каждого идеал свой, для меня вы идеал", "Я, наверное, отпишусь".

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