Известная рэперша Alyona Alyona поделилась подробностями о своем возлюбленном, которого скрывает

Известная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) недавно призналась, что состоит в отношениях, однако представлять общественности своего любимого пока не собирается.

Как сообщает Politeka.net, в новом посте в Инстаграм артистка рассказала немного больше о своем избраннике. При этом она опубликовала не менее интересное фото.

Alyona Alyona позировала без одежды. На лице у нее был яркий макияж, а волосы были намотаны на жестяные банки из-под напитков. При этом артистка еще и высунула язык.

Таким образом Alyona Alyona продемонстрировала свою версию образа американской рэп-исполнительницы Cardi B.

«Мой зодиакальный знак - Близнецы. Звезды говорят, что я любознательный, эрудированный, темпераментная и невтомна💪 Я легко нахожу общий язык с абсолютно разными людьми. Если верить космоса, то в любви я не терплю однообразия и посредственности☝«Чтобы завоевать сердце этой непредсказуемой красавицы, мужчине придется проявить максимум изобретательности и фантазии» - пишут в книгах 😁 А он у меня Дева и влюбилась я в простоту и чувство юмора», - рассказала украинская рэперша.

Напомним, Alyona Alyona примерила образ известного украинца в спортзале: "Всем спрятать кадыки".

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona, втиснув пышные формы в корсет, неожиданно обратилась к украинцам: "Решили, что пора".

Также Politeka писала, Alyona Alyona рассказала об осложнениях после болезни и обратилась к украинцам: "Не было явных признаков…".