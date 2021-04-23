Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona удивила новым образом, напомнив украинцам о проблеме с опасной болезнью

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Alyona Alyona разместила новое оригинальное фото, которым приковала взгляды поклонников, в этот раз звезда решила отойти от уже тредиционных фотографий с пародиямина хнаменитых моделей, и действительно удивила своих фолловеров.

На фото Алена предстала в удивительном образе на зеленом фоне и в таком-же зеленом платьице, украшенном цветами. Также цветами выложены легкие певицы. Образ создан не зря, Alyona Alyona стала "легкими" проекта "Год осведомленности о раке легких".

В видео, на третьем слайде в карусели, певица рассказала, что после того, как переболела коронавирусным заболеванием, обратилась к врачу, и узнала, что ее легкие поражены на 20%.

Девушка прошла все исследования, и теперь хочет обратить на эту проблему украинцев. Она подчеркнула в своем посте, что часто проблему невозможно решить только потому, что болезнь запущена, и начались невозвратимые процессы.

Поклонники, прочитав важную информацию поблагодарили певицу, и высказали искреннее восхищение ею. Снимок не прошел мимо коллег девушки, Ирина Монатик, жена известного певца, оставила свои "сердечки" под фото:

"Красивое фото о серьезных вещах 👏", "Это очень-очень важная тема 🙏🏼", "Вы молодец, Альоно👏❤️", "Вау! 🔥 Действительно важно! 👏❤️", "Алена, спасибо Вам огромное, что говорите в таких принципиальных и серьезных проблемах", "Сегодня это особо актуально, так как помимо рака, есть ещё и туберкулёз, осложнения после Ковида 😷", "Как всегда - актуально и социально важно ❤️", "Как обычно, очень круто! 👏 я не знаю кто выбирает в какой рекламе участвовать, вот уже которую я смотрю и действительно очень теплые эмоции. 🔥", - написали фанаты.

Напомним, что Alyona Alyona после скандала с украинским флагом "добила" кадром из ванны: "Когда отмываешь свою репутацию..."

Как сообщала Politeka, Аlyona Alyona примерила необычный образ Билли Айлиш, рассказав о зависти: "Была максимально осуждена"

Также Politeka писала, что Alyona Alyona в смелом образе померилась формами с Ким Кардашьян: "Ну красотка же"