Украинская рэп-певица Alyona Alyona продолжает эпатировать своих поклонников, размещая фото, на которых копирует знаменитостей в поддержку своего нового альбома

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Alyona Alyona очередной раз удивила своих поклонников, появившись в образе Азалии Бэнкс. Таким образом певица привлекает внимание к своему новому альбому Galas.

Новый альбом создан из фитов, и поднимает социально острые вопросы. Многие песни любителям украинского рэпа очень нравятся. В посте Alyona Alyona пишет о репутации артиста и возможности "помыться публично".

"Когда отмываешь свою репутацию - я слышу галас. Имеет ли артист право публично ошибиться? А как насчет прощения?", - поинтересовалась артистка.

Алена сделала фото в черном купальнике на белой плитке с моющим средством и ветошью в руке. Для большего подобия к модели Alyona Alyona надела босоножки на ниточках-завязках, похожих на те, что на Азалии.

Вероятно, говоря об ошибке, Alyona Alyona имеет в виду случай с украинским флагом, когда она скопировала поступок чернокожей американки, певицы Lizzo, укутанной в государственный флаг США. Алена также разделась, частично прикрыв срам желто-голубым полотном, а частично ладонью.

Новое фото украинской рэперши многим фанатам, среди которых известный актер, звезда сериала "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, понравилось и они поддержали Alyona Alyona. В частности Цымбалюк разместил смайлики огоньки под фото девушки.

Поклонники написали как слова поддержки, так и слова осуждения:

"Все имеют право на ошибку, главное, чтобы потом были висновки😉", "И прикольная Вы, не реагируйте", "Алена, ты повторяешь одно и то же ошибку, что это уже кажется позицией", "Да что тут публичный человек, здесь обычный человек не может отмыть свою репутацию", "Вот, Аленка умничка! Видно, что украинка ❤️🤗 И пол помыла и борща сварит ))) Фоточка пушка!!!!", "Смешно видеть что-то про: "очищение репутации" под фотографией Азилии Бэнкс", "Я балдею от Вашей смелости! Просто разрыв шаблонов! И это красиво!", - написали поклонники девушки.

Напомним, что Alyona Alyona примерила позу Наоми Кэмпбелл, раскинувшись на диване и распахнув рубашку: "Ну ты и кошка"

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona в смелом образе померилась формами с Ким Кардашьян: "Ну красотка же"

Также Politeka писала, что Alyona Alyona померилась формами с соблазнительной Каменских: "Не имеет права..."