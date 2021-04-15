Популярная рэп-певица Alyona Alyona, которая любит эпатировать публику, снова скопировала знаменитость, чтобы привлечь к себе и своему альбому Galas

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм 29-летняя Алена Савраненко - таково настоящее имя звезды, опубликовала провокационное фото, скопировав всемирно известную модель Наоми Кэмпбелл.

Alyona Alyona продолжает размещать провокационные фото, копируя позы и наряды знаменитостей, привлекая к себе внимание, и рассказывая о своем новом альбоме, который уже неделю находится в сети.

В этот раз прообразом рэперши стала модель Наоми Кэмпбелл, которая позировала раскинувшись в красных подушках и расстегнутой рубашке, с видом на прелести модели.

Alyona Alyona также надела белоснежную рубашку, расстегнула ее, однако, не решилась сниматься без белья, на девушке надет бежевый бюстик, однако это не уменьшило эпатажность снимка, который тут же стали обговаривать подписчики.

Стоит сказать, что в своем блоге Alyona Alyona написала о том, что многие люди, начинают следить за знаменитостями не для того, чтобы подражать им, стремиться к таким же вершинам, и мотивироваться их достижениями, а лишь для того, чтобы завидовать и злиться.

Стоит сказать, что девушка часто поднимает социальные вопросы в своих песнях, а также своим поведением стремится поломать стереотипы, что понемногу ей удается.

Поклонники в большинстве поддержали певицу, засыпав ее комплиментами. Многие восторгаются смелостью девушки. Кроме того многим нравится музыка, которую поет рэп-певица.

"Ох, як мені подобається ваше ставлення))) підтримую на всі 100% і ще трішечки зверху)", "Обожаю 🥰", "Алена крутая!", "Вау! Так красиво і естетично!😍", "Альона, це фото просто ЧУМА!!!", "Стидоба😂", "Бомба 💣 пушка ракета 🚀", "😉😉🔥🔥🔥обожаю вас вы классная певица 🔥alyona alyona 🔥very sexy beautiful lady", " Звичайно хочеться більше❤️ ну ти кицька😉 крута🔥 мега крута🤘💪", - поддержали эксперимент девушки поклонники.

Стоит сказать, что тех, кого смущают объемы певицы также оставили комментарии: "Ну ти й дурепа", "да уж...начинала с песен, а заканчивается как всегда😢... не уподобывайся Поляковой и т.п..когда нечем уже похвастаться.. репертуар на нулях видимо (((( были лучшего мнения о вас... воспитатель в детском саду...", "Яка ти жирна!шок...😂", "Боже зачем людей копировать ты перше похудей и патом копируй 👏"...

Напомним, что пышногрудая Alyona Alyona дала волю своей фантазии, примерив самые откровенные образы: "Та еще штучка".

Как сообщала Politeka Alyona Alyona в пикантной позе померялась прелестями с Рианной, взбудоражив кадрами: «Богиня».

Также Politeka писала, что полностью раздетая Alyona Alyona, завернувшись в украинский флаг, вызвала скандал: "Это уже слишком!".