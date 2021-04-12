Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona собрала подборку мемов со своими откровенными фотографиями и решила порадовать своих преданных поклонников

Не так давно 29-летняя Алена Савраненко (настоящее имя певицы) начала публиковать забавные фото, на которых повторяла откровенные образы других мировых звезд. Эти снимки вызвали большой резонанс в сети и породили много мемов. Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм Alyona Alyona собрала лучшие из них.

Певица призналась, что шутки с ее участием поднимают ей настроение. В связи с этим она решила отблагодарить фанатов, которые их создают.

«Я сегодня смеялась от души - ваши мемчикы со мной очень няшные. Именно сейчас проводится промо-кампания моего альбома на ТЦ Гулливер в центре Киева - там на больших таблоидах мое фото, но я договорилась о том, чтобы ваши мемы разместили тоже!», - написала исполнительница, призвав фанатов создавать новые шутки.

Среди уже опубликованных ею мемов оказалось, например, фото, на котором пышнотелая певица позирует в неприлично коротком спортивном костюме с глубоким декольте. Надпись на снимке гласит: «Я: Оденься прилично, но удобно. Она:».

Также в подборку попали мемы с фото, на которых Alyona Alyona позирует в образах Рианы и Майли Сайрус.

Поклонники исполнительницы активно комментируют ее пост.

«Классная ты! Твоя Простота и светлая душа творит чудеса», «Нормуль Алёнка. Ты крутая!», «Круто очень придумано) фотки просто яд», «Ты еще та «штучка», - пишут люди.

Напомним, раздетая Alyona Alyona померилась прелестями с Надей Дорофеевой, фотосравнение: "Нормально сбросила вес".

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona раскрыла свой диагноз, о котором узнала случайно, пораженные легкие: "у меня нашли...".

Также Politeka писала, что раздетая и безкомплексна Alyona Alyona вызвала скандал, показав всю себя: "я имею право!".