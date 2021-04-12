Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona собрала подборку мемов со своими откровенными фотографиями и решила порадовать своих преданных поклонников
Не так давно 29-летняя Алена Савраненко (настоящее имя певицы) начала публиковать забавные фото, на которых повторяла откровенные образы других мировых звезд. Эти снимки вызвали большой резонанс в сети и породили много мемов. Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм Alyona Alyona собрала лучшие из них.
Певица призналась, что шутки с ее участием поднимают ей настроение. В связи с этим она решила отблагодарить фанатов, которые их создают.
«Я сегодня смеялась от души - ваши мемчикы со мной очень няшные. Именно сейчас проводится промо-кампания моего альбома на ТЦ Гулливер в центре Киева - там на больших таблоидах мое фото, но я договорилась о том, чтобы ваши мемы разместили тоже!», - написала исполнительница, призвав фанатов создавать новые шутки.
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Среди уже опубликованных ею мемов оказалось, например, фото, на котором пышнотелая певица позирует в неприлично коротком спортивном костюме с глубоким декольте. Надпись на снимке гласит: «Я: Оденься прилично, но удобно. Она:».
Также в подборку попали мемы с фото, на которых Alyona Alyona позирует в образах Рианы и Майли Сайрус.
Поклонники исполнительницы активно комментируют ее пост.
«Классная ты! Твоя Простота и светлая душа творит чудеса», «Нормуль Алёнка. Ты крутая!», «Круто очень придумано) фотки просто яд», «Ты еще та «штучка», - пишут люди.
Напомним, раздетая Alyona Alyona померилась прелестями с Надей Дорофеевой, фотосравнение: "Нормально сбросила вес".
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Также Politeka писала, что раздетая и безкомплексна Alyona Alyona вызвала скандал, показав всю себя: "я имею право!".