Фанаты пытались указать певице Алене Алене на несовершенство внутреннего и внешнего, в ответ услышали: «Я в порядке»

Как сообщает Politeka.net, об этом появилась публикация на странице звезды.

Певица Алена Алена недавно схлестнулась со своими подписчиками по поводу внешнего вида. Девушка, читающая рэп последовательница бодипозитива. Она принимает себя такой, какая есть, несмотря на то, что сейчас властвуют другие стандарты красоты.

Алена Алена решила в очередной раз доказать себе и другим, что имеет право на выставлять любые фотографии у себя на странице. Так, в микроблоге появился противоречивый снимок певицы в нижнем белье.

На свои лишние килограммы самодостаточная артистка решила не обращать внимание. Возможно, она намеренно пошла на такой шаг.

"Для человека каждый день является праздником. Когда ты улыбаешься, встречая взгляды. Когда ты подмигиваешь своему отображению. Когда каждый твой шаг уверенный. Когда ты знаешь, чего стоишь. Когда имеешь амбиции. Когда слышишь сама себя, доверяешь своей интуиции. Когда тебя уважают, любят, ценят. Когда признают плоды твоего труда. Когда тебе по плечу любая вершина. Никто не имеет право обежать тебя. Когда ты сам творец своей жизни. Когда ты красивая всегда. Сегодня твой день. Сияй! Вдохновляй! Дари тепло! Мир нуждается красоту" - написала знаменитость на своей странице.

В комментариях пользователи стали с возмущением указывать Алене Алене, что выглядит она не гламурно, а на неё смотрят подростки.

"Ожирение лечить нужно, а не рекламировать!!! На вас смотрят подростки!!!!! Хоть бы попробовала привести себя в порядок" - написали некоторые хейтеры.

В переписку вступила сама звезда. "Я в порядке. Отпишитесь пожалуйста, если не умеете воспринимать людей такими какими они есть" - дала совет бывшая заведующая детского сада, а теперь знаменитая рэперша.

Таким образом Алена Алена решительно отстаивала свою позицию, вызывая еще больший резонанс.

Её поддержали другие подписчики, они также считают, что люди могут быть разными. "Почему все должно быть по стандарту? Все мы разные. Главное, чтобы всегда оставаться человеком" - написали они.

"Я имею право!" отвечала комментаторам певица.

Напомним, Алена Алена опубликовала откровенные кадры.

Как сообщала Politeka, легендарная актриса показала фото в белье.

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