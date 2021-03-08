Певица Алена Алена, читающая рэп, решилась на смелое и откровенное признание

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на страницу знаменитости. Алена Алена раньше была просто Аленой Олеговной Савраненко, жительницей Кировоградской области. Она работа в детском саду, но мечтала показать миру свой песенный дар.

Тело в том, что писать тексты будущая знаменитость начала давно, еще в детстве. Однако не решалась их вынести на суд общественности.

Сначала украинцы узнали про существование Алены Алены по видео с You Tube. Творчество девушки нашло отклик в сердцах фанатов, которые приняли с теплотой появление молодой звезды.

Её клипы быстро набирали просмотры, об ней заговорили на телевидение. В 2020 году она была приглашена для участия в "Танці з зірками".

Можно отметить, что Алена Алена легко воспринимает себя и свое тело. На страницах микроблога можно найти подтверждение этим словам.

Например, исполнительница снялась в рекламе нижнего белья. Свои действия она сопроводила пояснениями, объясняющие, что нужно сделать для себя в первую очередь.

"Для человека каждый день является праздником. Когда ты улыбаешься, встречая взгляды. Когда ты подмигиваешь своему отображению. Когда каждый твой шаг уверенный. Когда ты знаешь, чего стоишь. Когда имеешь амбиции. Когда слышишь сама себя, доверяешь своей интуиции. Когда тебя уважают, любят, ценят. Когда признают плоды твоего труда. Когда тебе по плечу любая вершина. Никто не имеет право обежать тебя. Когда ты сам творец своей жизни. Когда ты красивая всегда. Сегодня твой день. Сияй! Вдохновляй! Дари тепло! Мир нуждается красоту" - написала знаменитость на своей странице.

Пользователи разделились на две части. Хейтеры указывали, что АленаАлена должна вначале привести себя в порядок.

"Хоть бы попробовала привести себя в порядок". Другие называли ее "Красотка".

Напомним, популярная певица показала фигуру.

Как сообщала Politeka, популярная певица испугала фанатов улыбкой.

Также Politeka писала, на сцене появился двойник Ирины Федишин.