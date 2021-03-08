Шоу "Голос країни" порадовал открытием, певица Ирина Шабан, которая попала в команду Олега Винника порадовала не только чудесным нежным голосом

Как передает Politeka.net, на странице в Инстаграм шоу "Голос країни" Ирина Шабан с Ивано-Франковска похожая на Ирину Федишин порадовала слушателей и судей проекта. Олег Винник в последний момент решил дать девушке шанс, и нажал на красную кнопку.

"Поздравляем Ирину в Команде Винника. В последние минуты Олег все же нажал красную кнопку и дал возможность девушке пройти дальше", - сказано в сообщении.

Пользователи стали комментировать новость, и скоро колонка комментариев пополнилась искренними признательными словами благодарности. Они отметили, что Ирина очень похожа на певицу Ирину Федишин, не только голосом, но и внешне.

Девушка блондинка. Для выступления она выбрала яркий малиновый пиджак и высокие блестящие серебристые ботфорты. Ирина спела песню свей тезки Ирина Билык "Ома". Поклонники написали:

"Очень круто👏👏👏❤️", "Вау, без слов😍😍😍 на самом высоком уровне😍😍😍", "Молодець !!! Супер! ❤️❤️", "Я уже расстроилась, что никто не повернулся 😍", "Поздравляем! Горжусь, что вы преподаватель моих детей! 😍🔥❤️", "Все думали что это Ира Федишин, но она очень похожа, клас😏", "Круто спела молодец 👏👏👏👏", "Мурашки по телу!", "Нежно и трогательно 🔥❤️👏", "Очень нежный и красивый голос! Супер!", "❤️Дрожь по телу от выполнения 😍", "Мне одной она похожа на Ирину Федишин?".

Ирина также радостно прокомментировала сообщение. Она написала, что благодарна всем команде Голоса и Олегу Виннику, что поверили в нее.

"😍😍😍, а еще благодарна за ваши классные отзывы, Вы те, для кого я это делаю 💗💗💗💗", - написала девушка.

Известно, что новой участнице 31 год, она в 2014 году принимала участие в Голосе, когда оставалось всего 1 место у Вакарчука, но он не развернулся.

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