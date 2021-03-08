Знаменитая Наталья Могилевская засветилась в компании с двумя роскошными мужчинами, фанаты решили, что певице стало плохо, а она воспользовалась фильтром

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на страницу Натальи Могилевской, фанаты смогли увидеть новое фото, опубликованное недавно.

Исполнительница Наталья Могилевская участвует в турне по пяти городам Украины. Это важное событие для артистки, поскольку в связи с карантином, собрать зрителей в зале стало затруднительно.

Но красавице Наталье Могилевской это удалось, поскольку она поет зажигательные песни, у нее потрясающие сценические костюмы и много преданных фанатов.

Все они имеют уникальную возможность увидеть любимую звезду.

На своей странице знаменитость опубликовал фото, сделанное, судя по отметке, в городе Днепре. В компании рядом с ней стоят два роскошных мужчины.

Это певец, политик и профессор Михаил Поплавский и известный ведущий, шоумен Игорь Кондратюк.

Могилевская сделала кадр, воспользовавшись специальным фильтром в Іnstagram, который придает смешной вид улыбающемуся человеку. При этом все, кто смотрел в камеру, выглядели странно.

Таким образом, Наталья захотела поздравить всех женщин с 8 марта. Она написала: "Дорогие женщины с 8 марта. Дарим вам свои улыбки".

После чего ни у кого не осталось сомнений в том, что это шутка.

Подписчики решили, что с такими зубами звезды похожи на двойников, а другие сделали вывод, что Наталье стало плохо.

"Двойники! Я уже подумала что вам Наталья, стало плохо"написали фанаты в комментариях.

Напомним, Могилевскую поймали в окружении молодых мужчин.

Как сообщала Politeka, Могилевская обратилась к Пугачевой.

Также Politeka писала, Винник назвал Могилевскую мужчиной.