Знаменитая Наталья Могилевская засветилась в компании с двумя роскошными мужчинами, фанаты решили, что певице стало плохо, а она воспользовалась фильтром
Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на страницу Натальи Могилевской, фанаты смогли увидеть новое фото, опубликованное недавно.
Исполнительница Наталья Могилевская участвует в турне по пяти городам Украины. Это важное событие для артистки, поскольку в связи с карантином, собрать зрителей в зале стало затруднительно.
Но красавице Наталье Могилевской это удалось, поскольку она поет зажигательные песни, у нее потрясающие сценические костюмы и много преданных фанатов.
Все они имеют уникальную возможность увидеть любимую звезду.
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На своей странице знаменитость опубликовал фото, сделанное, судя по отметке, в городе Днепре. В компании рядом с ней стоят два роскошных мужчины.
Это певец, политик и профессор Михаил Поплавский и известный ведущий, шоумен Игорь Кондратюк.
Могилевская сделала кадр, воспользовавшись специальным фильтром в Іnstagram, который придает смешной вид улыбающемуся человеку. При этом все, кто смотрел в камеру, выглядели странно.
Таким образом, Наталья захотела поздравить всех женщин с 8 марта. Она написала: "Дорогие женщины с 8 марта. Дарим вам свои улыбки".
После чего ни у кого не осталось сомнений в том, что это шутка.
Подписчики решили, что с такими зубами звезды похожи на двойников, а другие сделали вывод, что Наталье стало плохо.
"Двойники! Я уже подумала что вам Наталья, стало плохо"написали фанаты в комментариях.
Напомним, Могилевскую поймали в окружении молодых мужчин.
Как сообщала Politeka, Могилевская обратилась к Пугачевой.
Также Politeka писала, Винник назвал Могилевскую мужчиной.