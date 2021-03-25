Что с ней сейчас

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona сообщила о своем заболевании

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица сообщила, что подхватила коронавирус. Подробностями артистка поделилась в эфире программы «Сніданок з 1+1».

«Я бы сказала, что это бессимптомно. Только что у меня часто гайморит, у меня хроническое протекание болезни обычно, были какие-то такие сопельки и отек носа», - отметила певица.

Именно с симптомами гайморита она и пошла к врачу.

«На седьмой день проверилась. О, корона, добрый день», - сказала она. Получается, что о том, что заразилась коронавирусом певица узнала, можно сказать случайно.

Alyona Alyona отметила, что у нее также пять дней не было запаха и ощущения вкуса.

«Такое тотальное течение болезни у меня началось на 9-10й день, где-то так. У меня пропал нюх, потом у меня нашли 15% воспаления легких. Но ничего», - не унывает артистка.

Сейчас Alyona Alyona находится дома на самоизоляции, и готовится к релизу нового альбома "GALAS", которій запланирован на 8 апреля.

«Где-то заграницей есть хайп. А у нас в Украине люди делают галас. Все отличается, то как мы отдыхаем, то, как мы проводим свое время, как мы любим, что для нас есть ценным в людях», - рассказала Alyona Alyona о главной концепции нового альбома, который планировали выпустить еще в прошлом году, но пандемия внесла коррективы.

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