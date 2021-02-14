Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona в самый романтический день в году решила показать своего возлюбленного

Как сообщает Politeka.net, свежие снимки в Инстаграм-аккаунте Алены Савраенко (настоящее имя артистки) появились в День святого Валентина, 14 февраля.

Девушка впервые показала своего избранника, однако лицо молодого человека решила всё же не выставлять на всеобщее обозрение, ограничившись его фигурой, обувью и руками.

В публикации рэперша рассказала историю знакомства с ним.

«Я познакомилась с ним: не старше, ни больше, ни статуснее. И утонула. Я не могу объяснить, что произошло и почему. И мне все равно, что скажут все. И будут говорить вообще. Я просто счастлива, я нужна, я могу отдавать накопленную любовь просто так. Никаких анкет или собеседований. Снег нас просто объединил в одном месте в одно время и закопал под своей любовью. А мы и рады. Ведь все интересное впереди», - написала Алена Савраенко.

В завершении девушка добавила, что их объединяет кофепитие.

В комментариях поклонники пожелали Алене счастья.

"Такая счастливая за вас", "Аленка, будь счастлива", - пишут в сети.

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