Известная рэперша Alyona Alyona ошеломила смелой выходкой презентовав новый альбом с бомбезной обложкой в нижнем белье и раздетыми мальчиками

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм певица опубликовала фото для новой обложки альбома, снявшись в черном нижнем белье.

В центре кадра находится сама рэп-исполнительница, на фоне цветущих цветов роз, мальв, лилий, за цветами желтый круг, который создают впечатление нимба вокруг головы девушки. В одной руке у Alyona Alyona гроздь красой калины, в другой руке красная роза. Прическа у знаменитой певицы также примечательна, на голове у Alyona Alyona большие бигуди.

В целом композиция напоминает цифру 8, как символ "женского дня". Особое внимание нужно уделить нижней части картинки, на которой два юноши, сгорбившись, опираются о могучие ноги знаменитости. На молодых людях нет никакой одежды, их плечи украшают также цветы.

Собственно вот сам шедевр, в котором каждый может найти свои смыслы:

Alyona Alyona написала пост, в котором рассказала о выходе нового альбома "GALAS", и что предзаказ уже можно оформить, а также увидеть, какие коллаборации услышит слушатель в новом альбоме. Две песни из которого уже представляли на суд слушателей. Это композиции "Шалом" и "Тихо, дети спят".

Поклонники, которые восхищаются смелостью девушки не упустили пост из виду, и прокомментировали фото инсталляцию:

"Ну, огонь🔥🔥🔥", "Ее величество Женщина", "Вау) богиня", "Я чую ГАЛАС!!🔥🔥🔥", " Крутиха", "Боже! Це чудово❤️❤️❤️❤️", "Крута🔥❤️👏", "Мне нравятся бигуди 😂😂😂 🔥🔥🔥🔥 теперь только на такие и буду крутится 😉", "Я теж часто чую Галас, адже це моє прізвище!", "Це просто вааау", " АЛЕНА ТЫ НЕВООБРАЗИМА", - написали поклоники.

Напомним, что раздетая и бескомплексная Alyona Alyona вызвала скандал, показав всю себя: "Я имею право!"

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