Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona решилась на смелую фотосессию в нижнем белье

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала фото в черном лифчике, сопроводив его серьезным текстом.

«У меня есть мечта. Мир, в котором мы не начинаем задумываться о том, какого цвета у тебя кожа, и не соотносим твой внешний вид с твоим характером. Мир, в котором каждый из нас поймет, что все люди созданы разными, но равными. Мир, в котором царит любовь. Мир, который нуждается в красоте», - отметила певица.

По ее словам, современные реалии показывают, что большинство людей стараются обходить темы, которые не вписываются в понятие "прекрасного".

«Средства массовой информации готовы поддержать эпатажную фотографию в нижнем белье, но будут обходить актуальную тему не стандартизированной красоты. Такую, которую мы не привыкли видеть на телеэкранах в прайм-тайм. И дело не только в рейтингах или в рекламных конверсиях, которые предоставляют каналы - дело в запросах, которые формирует аудитория», - объяснила Алена, намекая на свои свежие фото в нижнем белье.

В комментариях артистке оставили слова поддержки.

«Какие правильные слова!», «Ты вдохновляешь меня с каждым днем все больше! Спасибо что ты есть», «Красивая Алена», «Обожаю вас, вы классная певица и очаровательная девушка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что неприятности настигли Alyona Alyona на отдыхе в Египте, подробности: "Все постоянно хотят тебе…".

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