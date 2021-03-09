Фанати намагалися вказати співачці Олені Олені на недосконалість внутрішнього і зовнішнього, у відповідь почули: "Я в порядку»

Як повідомляє Politeka.net, про це з'явилася публікація на сторінці зірки.

Співачка Олена Альона нещодавно почубилася зі своїми передплатниками з приводу зовнішнього вигляду. Дівчина, яка читає реп послідовниця бодіпозитиву. Вона приймає себе такою, яка є, незважаючи на те, що зараз панують інші стандарти краси.

Олена Олена вирішила в черговий раз довести собі та іншим, що має право на виставляти будь-які фотографії у себе на сторінці. Так, в мікроблозі з'явився суперечливий знімок співачки в нижній білизні.

На свої зайві кілограми самодостатня артистка вирішила не звертати увагу. Можливо, вона навмисно пішла на такий крок.

"Для людини кожен день є святом. Коли ти посміхаєшся, зустрічаючи погляди. Коли ти підморгуєш своєму відображенню. Коли кожен твій крок впевнений. Коли ти знаєш, чого стоїш. Коли маєш амбіції. Коли чуєш сама себе, довіряєш своїй інтуїції. Коли тебе поважають, люблять, цінують. Коли визнають плоди твоєї праці. Коли тобі по плечу будь-яка вершина. Ніхто не має право оббігти тебе. Коли ти сам творець свого життя. Коли ти красива завжди. Сьогодні твій день. Сяй! Надихай! Даруй тепло! Світ потребує красу " - написала знаменитість на своїй сторінці.

У коментарях користувачі стали з обуренням вказувати Олені Олені, що виглядає вона не гламурно, а на неї дивляться Підлітки.

"Ожиріння лікувати потрібно, а не рекламувати!!! На вас дивляться Підлітки!!!!! Хоч би спробувала привести себе в порядок " - написали деякі хейтери.

У листування вступила сама зірка. "Я в порядку відпишіться будь ласка, якщо не вмієте сприймати людей такими якими вони є» - дала пораду колишня завідуюча дитячого садка, а тепер знаменита реперша.

Таким чином Олена Альона рішуче відстоювала свою позицію, викликаючи ще більший резонанс.

Її підтримали інші Передплатники, вони також вважають, що люди можуть бути різними. "Чому все має бути за стандартом? Всі ми різні. Головне, щоб завжди залишатися людиною" - написали вони.

"Я маю право!", - відповідала співачка у коментарях.

Нагадавши, Олена Альона опублікувала Відверті кадри.

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