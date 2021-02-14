Українська реп-виконавиця Alyona Alyona в найромантичніший день у році вирішила показати свого коханого

Як повідомляє Politeka.net, свіжі знімки в Instagram-акаунті Олени Савраєнко (справжнє ім'я артистки) з'явилися в День святого Валентина, 14 лютого.

Дівчина вперше показала свого обранця, проте обличчя молодої людини вирішила все ж не виставляти на загальний огляд, обмежившись його фігурою, взуттям і руками.

У публікації реперша розповіла історію знайомства з ним.

"Я познайомилася з ним: не старше, ні більше, ні статусніше. І потонула. Я не можу пояснити, що сталося і чому. І мені все одно, що скажуть всі. І будуть говорити взагалі. Я просто щаслива, я потрібна, я можу віддавати накопичену любов просто так. Ніяких анкет або співбесід. Сніг нас просто об'єднав в одному місці в один час і закопав під своєю любов'ю. А ми і раді. Адже все цікаве попереду", - написала Олена Савраєнко.

На завершення дівчина додала, що їх об'єднує кавування.

У коментарях шанувальники побажали Олені щастя.

"Така щаслива за вас", "Оленка, будь щаслива", - пишуть в мережі.

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