Українська реп-виконавиця Alyona Alyona в найромантичніший день у році вирішила показати свого коханого
Як повідомляє Politeka.net, свіжі знімки в Instagram-акаунті Олени Савраєнко (справжнє ім'я артистки) з'явилися в День святого Валентина, 14 лютого.
Дівчина вперше показала свого обранця, проте обличчя молодої людини вирішила все ж не виставляти на загальний огляд, обмежившись його фігурою, взуттям і руками.
У публікації реперша розповіла історію знайомства з ним.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Комаров зі "Світ навиворіт" ошелешив кадрами з аеропорту під час пандемії: "Як вам такі перельоти?"
Дорофєєва висловила, що думає про Позитива після розпаду "Время и Стекло": "Не шкодуйте його!"
Відома красуня повісилася в 18 років, батько в сльозах розповів про трагедію: "Я хочу знову обійняти тебе..."
Як Кароль, Каменських, Монатік та інші зірки виглядали до розкішного життя і популярності: несподівані фото
"Я познайомилася з ним: не старше, ні більше, ні статусніше. І потонула. Я не можу пояснити, що сталося і чому. І мені все одно, що скажуть всі. І будуть говорити взагалі. Я просто щаслива, я потрібна, я можу віддавати накопичену любов просто так. Ніяких анкет або співбесід. Сніг нас просто об'єднав в одному місці в один час і закопав під своєю любов'ю. А ми і раді. Адже все цікаве попереду", - написала Олена Савраєнко.
На завершення дівчина додала, що їх об'єднує кавування.
У коментарях шанувальники побажали Олені щастя.
"Така щаслива за вас", "Оленка, будь щаслива", - пишуть в мережі.
Нагадавши, Alyona Alyona в прозорій спідниці вбила наповал Саніну з "Танців з зірками", незвичайне фото: "Вау, яка дівчинка..."
Раніше Politeka повідомляла, що чоловіки оголосили полювання на Alyona Alyona після " танців з зірками"
Також Politeka писала, що Могилевська взяла в обіг партнера Alyona Alyona по "Танцях з зірками", бородань виявився не проти: «знайшла казкових…»