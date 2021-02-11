Alyona Alyona виклала свої враження про відпочинок all inclusive в Єгипті

Українська реперша Alyona Alyona вирішила відпочити в Єгипті за 300 доларів і привезла звідти ну дуже неприємні враження. На своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла все про відпочинок all inclusive, пише Politeka.

Дівчина розповіла, що неприємні відчуття почалися з самого аеропорту, і супроводжували всю її поїздку. У відпустку на 5 днів Alyona Alyona вирушила з другом, який також залишився незадоволений ні сервісом ні відпочинком. П'ятиденна путівка коштувала парочці триста доларів.

За словами дівчини, все хороше, тільки на вигляд, а якщо придивитися, то розумієш, що «тобі замилюють очі, щоб ти не бачила реальності». Співачка поскаржилася передплатникам, що абсолютно всі постійно хочуть тобі щось напарити, і зляться, коли чують слова «ні / не хочу / не буду / не треба».

Також дівчина розповіла, що адміністрація готелю ставляться до туристів по-хамськи, і всі хочуть на тобі нажитися. Вона поділилася історією, як неодноразово помічала, то що їм продають втридорога, або включено в ціну, або коштує набагато дешевше.

Як виявилося шанувальники співачки майже всі в курсі, що означає Відпочинок в Єгипті. Вони стали ділитися своїм досвідом, і давати дівчині поради:

"Прикольно, всі розповідають, як там все ок😂", "Пфф, ти б ще за 100$ в палаючий тур поїхала ... А потім написала б пост подиву ...", "Альона, твої друзі не могли тобі порадити, що 4 * в Єгипті, це вважай 3 -?!!! Все, що стосується All inclusive в Єгипті і Туреччині треба брати 5 * і Ultra All Inclusive! А так це просто викинуті гроші, негативні емоції і зіпсоване думку на довгий час. Краще вже за такі гроші купити пару акцій", -

"Потрібно брати 5 зірок, там все суттєво відрізняється)))".

Нагадаємо, що Alyona Alyona зважилася на нове перетворення і похвалилася результатом, перші фото: "тепер ще більше..."

Раніше Politeka писала ще один учасник розкрив обличчя в шоу "Маска", Данилко схопився за голову: "я взагалі не очікував!"

Також Politeka повідомляла, що Могилевська з відвертим розрізом до стегна звела з розуму навіть молодих хлопців: "я страшно скучила..."