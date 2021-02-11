Alyona Alyona выложила свои впечатления об отдыхе all inclusive в Египте

Украинская рэперша Alyona Alyona решила отдохнуть в Египте за 300 долларов и привезла оттуда ну очень неприятные впечатления. На своей странице в Instagram девушка рассказала все об отдыхе all inclusive, пишет Politeka.

Девушка рассказала, что неприятные ощущения начались с самого аэропорта, и сопровождали всю ее поездку. В отпуск на 5 дней Alyona Alyona отправилась с другом, который также остался недовольный ни сервисом ни отдыхом. Пятидневная путевка стоила парочке триста долларов.

По словам девушки, все хорошее, только с виду, а если присмотреться, то понимаешь, что «тебе замыливают глаза, чтобы ты не видела реальности». Певица пожаловалась подписчикам, что абсолютно все постоянно хотят тебе что-то напарить, и злятся, когда слышат слова «нет / не хочу / не буду / не надо».

Также девушка рассказала, что администрация отеля относиться к туристам по-хамски, и все хотят на тебе нажиться. Она поделилась историей, как неоднократно замечала, то что им продают втридорога, либо включено в цену, либо стоит намного дешевле.

Как оказалось поклонники певицы почти все в курсе, что означает отдых в Египте. Они стали делиться своим опытом, и давать девушке советы:

"Прикольно, всі розповідають, як там все ок😂", "Пффф , ты б ещё за 100$ в горящий тур поехала ... А потом написала бы пост удивления ...", "Алёна, твои друзья не могли тебе посоветовать, что 4* в Египте, это считай 3-?!!! Все, что касается All inclusive в Египте и Турции надо брать 5* и Ultra All Inclusive! А так это просто выкинутые деньги, негативные эмоции и испорченное мнение на долгое время. Лучше уж за такие деньги купить пару акций", -

"Потрібно брати 5 зірок, там все суттєво відрізняється)))".

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