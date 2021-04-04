Известная рэперша Alyona Alyona насмешила смелой выходкой, повторив образ Нади Дорофеевой

Как сообщает Politeka.net, недавно Alyona Alyona выпустила новый альбом, появившись на обложке в нижнем белье. Около ее ног сидели обнаженные парни. В последнее время у себя в Инстаграм певица публиковала много фото в белье, отмечая, что выступает за красоту в любых ее проявлениях.

Судя по всему, Alyona Alyona решила продолжить эту тематику. Она повторила образ Нади Дорофеевой, сделанный во время отдыха. На фото Дорофеева сидела в одних трусиках, прикрыв бюст журналом. Alyona Alyona скопировала образ до мелочей и опубликовала коллаж, сравнив себя с Надей.

«Когда красоту не прячут за словами - я слышу шум», - подписала фото рэперша.

В комментариях ей оставили массу слов поддержки.

«Моя хорошая», «Вы делаете очень важное дело», «Очень метко», «Нормально сбросила вес», «Сельские вести это просто топ», «Две богини», «Вы - пример женственности, мужественности и оптимизма для многих женщин страны! Просто бомба петарда», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Alyona Alyona решилась на смелую фотосессию в нижнем белье. Она заявила, что мечтает о мире, в котором все люди созданы разными, но равными.

Напомним, что раздетая и бескомплексная Alyona Alyona вызвала скандал, показав всю себя: "Я имею право!".

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona раскрыла свой диагноз, о котором узнала случайно, поражены легкие: "У меня нашли...".

Также Politeka писала, что Alyona Alyona ошеломила видом в нижнем белье и с раздетыми мальчиками у ног: "Ее величество…".