Відома реперша Alyona Alyona приголомшила сміливою витівкою презентувавши новий альбом з бомбезною обкладинкою в нижній білизні і роздягненими хлопчиками

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала фото для нової обкладинки альбому, знявшись у чорній спідній білизні.

У центрі кадру знаходиться сама реп-виконавиця, на тлі розквітлих квітів троянд, мальв, лілей, за квітами жовтий круг, який створюють враження німба навколо голови дівчини. В одній руці у Alyona Alyona гроно красної калини, в іншій руці червона троянда. Зачіска у знаменитої співачки також примітна, на голові у Alyona Alyona великі бігуді.

В цілому композиція нагадує цифру 8, як символ "жіночого дня". Особливу увагу потрібно приділити нижній частині картинки, на якій два юнаки, згорбившись, спираються об могутні ноги знаменитості. На молодих людях немає ніякого одягу, їх плечі прикрашають також квіти.

Власне ось сам шедевр, в якому кожен може знайти свої смисли:

Alyona Alyona написала пост, в якому розповіла про вихід нового альбому "GALAS", і що передзамовлення вже можна оформити, а також побачити, які колаборації почує слухач в новому альбомі. Дві пісні з якого вже представляли на суд слухачів. Це композиції "Шалом"і" Тихо, діти сплять".

Шанувальники, які захоплюються сміливістю дівчини не упустили пост з уваги, і прокоментували фото інсталяцію:

"Ну, вогонь🔥 🔥 🔥", "Її величність жінка", "Вау) богиня", "Я чую галас!!🔥🔥🔥", " Крутиха", "Боже! Це чудово❤️❤️❤️❤️", "Крута🔥❤️👏", "Мені подобаються бігуді 😂😂😂 🔥🔥🔥🔥 тепер тільки на такі і буду крутиться 😉", "Я теж часто чую Галас, адже це моє прізвище!", "Це просто вааау", " Олена ти неймовірна", - написали шанувальники.

Нагадаємо, що роздягнена і безкомплексна Alyona Alyona викликала скандал, показавши всю себе: "я маю право!"

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