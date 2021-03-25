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Українська реп-виконавиця Alyona Alyona повідомила про своє захворювання

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка повідомила, що підхопила коронавірус. Подробицями артистка поділилася в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

«Я б сказала, що це безсимптомно. Тільки що у мене часто гайморит, у мене хронічне протікання хвороби зазвичай, були якісь такі сопельки і набряк носа", - зазначила співачка.

Саме з симптомами гаймориту вона і пішла до лікаря.

"На сьомий день перевірилася. О, корона, добрий день", - сказала вона. Виходить, що про те, що заразилася коронавірусом співачка дізналася, можна сказати випадково.

Alyona Alyona зазначила, що у неї також п'ять днів не було запаху і відчуття смаку.

"Такий тотальний перебіг хвороби у мене почався на 9-10-й день, десь так. У мене пропав нюх, потім у мене знайшли 15% запалення легенів. Але нічого», - не сумує артистка.

Зараз Alyona Alyona знаходиться вдома на самоізоляції, і готується до релізу нового альбому "GALAS", який запланований на 8 квітня.

"Десь закордоном є хайп. А у нас в Україні люди роблять галас. Все відрізняється, те як ми відпочиваємо, те, як ми проводимо свій час, як ми любимо, що для нас є цінним в людях", - розповіла Alyona Alyona про головну концепцію нового альбому, який планували випустити ще в минулому році, але пандемія внесла корективи.

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