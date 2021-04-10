Украинская исполнительница Alyona Alyona ошеломила дерзким фото
Как передает Politeka.net, 29-летняя Алена Савраненко (настоящее имя певицы) опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм провокационное фото.
Alyona Alyona решила составить конкуренцию американской R&B і поппевице Рианне. Так, рэперша выбрала фото, на котором Рианна позирует в полупрозрачном комбинезоне с леопардовым принтом, надетом поверх обнаженного тела, без нижнего белья, прикрываясь меховой накидкой, и представила свой вариант.
Так, Alyona Alyona повторила позу Рианны и надела очень похожий наряд, правда он не был прозрачным.
Отметим, на фото отреагировали по-разному, кто-то в восторге, тогда как другие не оценили.
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«Алена, Вы просто большая умница😍 Я Вами восхищаюсь, спасибо за Вашу музыку», «Рианна нервно курит в стороне», «Богиня... ❤ две богини», «О, Боже», «Я в шоке с того, что происходит», «Ни стыда, ни совести, прости Господи», - пишут в комментариях.
НАпомним, ранее Alyona Alyona спародировала кадр чернокожей американки, укутанной в госудаственный флаг США. Алена также разделась, частично прикрыв срам желто-голубым полотном, а частично ладонью.
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