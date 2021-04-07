Популярная украинская реперка Alyona Alyona прокомментировала свое участие в шоу «Холостячка»

Об этом популярная исполнительница рассказала в интервью «Невероятная правда о звездах», которое вышло 5 апреля, передает Politeka.net.

По мнению артистки, украинские зрители могут не воспринять ее в образе героини проекта.

"Не думаю, что аудитория Украины готова к тому, что человек моих форм выйдет и будет кого-то соблазнять", – подчеркнула Аlyona Аlyona.

К тому же она призналась, что сейчас уже состоит в отношениях.

«Мое сердце сейчас занято, и я не пошла бы, потому что это было бы очень нечестно. И я не хотела бы ради проекта просто идти», - сказала она.

Отметим сейчас артистка общается с двумя участниками предыдущего сезона шоу – победителем Александром Эллертом и его приятелем Андрейм Рыбаком.

Также Alyona Alyona рассказывала, что с ней на контакт пытался выйти участник проекта «Холостячка» Илья Рыбальченко, однако с ним она не встретилась.

«Он просто хотел хайпа. Я это все понимаю», - сказала реперка.

Напомним, украинское шоу "Холостячка"появилась в октябре 2020 года. Главной героиней стала актриса Ксения Мишина.

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