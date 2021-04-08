Рэперша Alyona Alyona, которая любит эпатировать публику, превзошла саму себя

Как передает Politeka.net, 29-летняя Алена Савраненко (настоящее имя певицы) опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм провокационное фото, ради которого полностью избавилась от одежды.

Девушка спародировала кадр чернокожей американки, укутанной в госудаственный флаг США. Алена также разделась, частично прикрыв срам желто-голубым полотном, а частично ладонью.

Рэперша приняла театральную позу, вскинув руку вверх и вздернув подбородок. В подписи Алена заговорила о патриотизме:

"Когда начинают измерять объемы патриотизма - я слышу шум. А как вы считаете, что делает украинца патриотом?".

К слову, исполнительница никогда не стеснялась демонстрировать свои пышные формы, обнаженные фото ее совсем не пугают. Видимо, Alyona Alyona нравится наблюдать за реакцией публики. Пользователи с жаром обсудили увиденное, порассуждав о патриотизме:

"Ну точно, ни одно, ни другое фото патриотизма никому не добавляют, скорее, это оскорбляет достоинство народа" - "или показывает лицо народа 😂" - "оно оскорбляет достоинство тех, у кого оно есть. Смотря на комментарии мне становится жаль Украину, ведь в ней живут люди, которые радуются осквернению флага... Для меня это просто шок"

"Однозначно, не наматывание государственного символа на обнаженное тело..." - ой-ой-ой, какое страшное унижение (нет). Я уже молчу о том, что плохого в обнаженном теле. Кумарят, ханжи с*аные"

"Уже слишком!" - "я лично не вижу в этом фото ничего такого, все в меру приличности, нету пошлости и т.д"

"Какое неуважение флага... Разочарована"

"Мега крутая. Вот она, Украина со всей широкой душой. Вот кого надо брать на проект Холостячка.🔥"

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