Рэперша Alyona Alyona, которая любит эпатировать публику, превзошла саму себя
Как передает Politeka.net, 29-летняя Алена Савраненко (настоящее имя певицы) опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм провокационное фото, ради которого полностью избавилась от одежды.
Девушка спародировала кадр чернокожей американки, укутанной в госудаственный флаг США. Алена также разделась, частично прикрыв срам желто-голубым полотном, а частично ладонью.
Рэперша приняла театральную позу, вскинув руку вверх и вздернув подбородок. В подписи Алена заговорила о патриотизме:
"Когда начинают измерять объемы патриотизма - я слышу шум. А как вы считаете, что делает украинца патриотом?".
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Тина Кароль взбудоражила видом в "дешевом" платье за 37 тысяч гривен: "Это курс реабилитации сына..."
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Останавливают транспорт и закрывают рынки: на Харьковщине ужесточили карантин, детали
Магнитные бури сильно ударят по украинцам уже в ближайшие дни, озвучены даты: "Пик шторма..."
К слову, исполнительница никогда не стеснялась демонстрировать свои пышные формы, обнаженные фото ее совсем не пугают. Видимо, Alyona Alyona нравится наблюдать за реакцией публики. Пользователи с жаром обсудили увиденное, порассуждав о патриотизме:
"Ну точно, ни одно, ни другое фото патриотизма никому не добавляют, скорее, это оскорбляет достоинство народа" - "или показывает лицо народа 😂" - "оно оскорбляет достоинство тех, у кого оно есть. Смотря на комментарии мне становится жаль Украину, ведь в ней живут люди, которые радуются осквернению флага... Для меня это просто шок"
"Однозначно, не наматывание государственного символа на обнаженное тело..." - ой-ой-ой, какое страшное унижение (нет). Я уже молчу о том, что плохого в обнаженном теле. Кумарят, ханжи с*аные"
"Уже слишком!" - "я лично не вижу в этом фото ничего такого, все в меру приличности, нету пошлости и т.д"
"Какое неуважение флага... Разочарована"
"Мега крутая. Вот она, Украина со всей широкой душой. Вот кого надо брать на проект Холостячка.🔥"
Напомним, раздетая Alyona Alyona померилась прелестями с Надей Дорофеевой, фотосравнение: "Нормально сбросила вес»
Также Politeka писала, что раздетая и безкомплексна Alyona Alyona вызвала скандал, показав всю себя: "я имею право!"