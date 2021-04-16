Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona продолжает удивлять своих поклонников, размещая фото, на которых подражает знаменитым всемирно известным женщинам, в этот раз смелая украинка скопировала позу Ким Кардашьян

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Alyona Alyona вкоторый раз эпатировала поклонников и весь украинский шоубиз, появившись в откровенном образе, и скопировав Ким Кардашьян. Таким образом певица привлекает внимание к своему новому альбому Galas, который вот уже неделю находится в свободном доступе.

Новый альбом создан из фитов, то есть совместных композиций Alyona Alyona и других украинских рэперов и музыкантов из других стран.

На фото певица предстала в медовом нижнем белье, а над девушкой кто-то держит банку с медом, капли которого медленно стекают по лицу.

В посте певица подняла такой социальный вопрос как принятие и непринятие сторонников и поклонников, выражение своего мнения и осуждения за ту или иную позицию.

"Когда в чью-то сторону пишут сладкие слова - я слышу Галас! У каждого публичного человека есть свои сторонники, которым этот человек не безразлична и которой они выражают свое доброе мнение и поддержку. Кто разделяет мнение сторонников, кому безразлично, а кто-то придет и скажет "дуполизы и подхалимы"!", - написала 29-летняя певица.

Также девушка написала слова благодарности своим фанатам, которые поддерживают ее и понимают, что она хочет донести выражением своей позиции, своим творчеством и поведением.

Фанаты по-разному реагируют на подобные посты. Кто-то осуждает певицу, но очень многим поклоникам все, что творит Alyona Alyona по-душе.

Первой пост прокомментировала Леся Никитюк, пошутив: "Так прекращай цю вакханалію😂😂😂".

За ней потянулась вереница других комментариев: "Дякую тобі за музику і ще більше за твою громадську та громадянську позицію", "І хай не всі розуміють - продовжуй, в тебе є ми!)", "Коли я бачу в чергове такі пости - я чую галас!", "Люблю творчих людей🙌", "Уууууу вау🔥 фото все лучше и лучше", "Супер 😍 куди там тій Кардашьян", "Шикарна🔥🔥", "Оце ти смілива!!!))", "💪🏻 Это нечто!👍👍👍", "Круто!!!", "Круте фото!!! Крута Альона!!!😍", "Ці фотки просто ❤️🔥", "Ооуу Аленочка, забиваешь руку 👏🖤", "Ну красота же 👍🔥💪😋🥳😎😉", написали поклонники.

Напомним, что Alyona Alyona примерила позу Наоми Кэмпбелл, раскинувшись на диване и распахнув рубашку: "Ну ты и кошка".

Как сообщала Politeka, Аlyona Аlyona распахнула халат и призналась, как снимает напряжение перед сном: «Мне помогает…».

Также Politeka писала, что пышногрудая Alyona Alyona дала волю своей фантазии, примерив самые откровенные образы: "Та еще штучка".