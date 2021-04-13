Популярная украинская рэперка Аlyona Аlyona продолжает удивлять провокационными снимками

Как передает Politeka.net, 29-летняя Елена Савраненко (настоящее имя певицы) опубликовала в своем микроблоге в Instagram провокационное фото. Таким образом артистка рекламирует свой новый альбом GALAS.

Аlyona Аlyona уже фотографировалась без одежды, завернувшись в флаг Украины, и повторяла известное фото Рианы в леопардовом наряде.

В этот раз артистка воссоздала мужской образ, а именно рэпера Трэвиса Скотта.

На новом фото Аlyona Аlyona позирует в зеленом халате и тапочках того же цвета. Она сидит на стуле обнажив плечо и ногу. Реперка повторила прическу Трэвиса Скотта, а также надела очки.

"Когда поднимаюсь по карьерной лестнице - я слышу галас. Каждая моя покоренная вершина, каждая ступенька кверху, каждая полученная награда-это всегда повод для шумихи. Кто-то счастлив от того, что украинская музыка гремит, распространяется или вознаграждается. Кто-то пытается максимально опровергнуть или унизить меня и мое творчество. Таким образом шумиха - неотъемлемая часть моей жизни и моего творчества. Мне помогает сбрасывать полученные эмоции с себя теплый душ перед сном. А что вам помогает перезагружаться?» - подписала фотографию Аlyona Аlyona.

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