Украинская рэперша Alyona Alyona предстала в образе певицы Насти Каменских
29-летняя Алена Савраненко (настоящее имя исполнительницы) практически каждый день эпатирует публику, передает Politeka.net. В своем Инстаграм рэперша предстает в разных образах, в том числе украинских и зарубежных звезд.
Так, в этот раз артистка решила помериться формами с певицей Настей Каменских. Alyona Alyona позировала в розовой футболке, с двумя хвостиками на голове и шваброй в руках.
В посте рэперша поделилась мнением о женщинах-домохозяйках. По мнению артистки, сейчас в украинском обществе существует стереотип, что женщина должна заниматься домашними делами все свое свободное время.
"Домашние дела, быт часто обесценивают и считают «обязанностями» именно женщины. И не дай Бог быть карьеристкой - сразу неудачница и мужененавистница!
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Это не справедливо!
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Почему до сих пор в современном мире женщина не имеет права быть собой (без клейма «феминистка» и т.п.), а должна следовать продиктованным нормам общества?", - написала Алена.
За три часа публикация собрала почти 30 тысяч лайков и много комментариев:
"Потому что, это удобно. И это воспитывают женщины в сыновьях. Главное действительно быть собой, и человек любящий будет партнером в всем ❤️ П.с. Росла в семье, где женщина - быт и кухня, но сейчас в моей семье готовит муж, я осталась собой))", "Согласна на все сто, поэтому в моей семье, я своих мальчиков всегда приобщаю к домашним делам, а муж меня понимает и помогает. Долго к этому шли 😅 но результат есть) ценю".
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