Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona продолжает публиковать провокационные снимки, копируя всемирно известных моделей и певцов, их позы, одежду и выражение лиц

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Alyona Alyona разместила очередное фото, на котором позирует в образе Билли Айлиш с наградами в обеих руках. Напомним, певица таким образом привлекает внимание к своему новому альбому Galas, которій вішел в апреле, и постепенно набирает популярность в сети.

В этот раз певица подняла вопрос зависти и обесценивании чужого творчества и достижений.

"Когда чей-то труд вознаграждают - я слышу галас!", - начала свой пост певица. Девушка рассказала случай, когда решила разыграть 5 кукол ручной работы среди танцующих детей. Ей прислали множество видео, и она выбрала победителей на свое усмотрение, "за что была максимально осуждена".

"Не все смогли принять тот факт, что я свой вкус и танцы чьих детей мне понравились больше. Я бы подарила всем, но у меня было всего 5. Такие условия конкурса", - написала девушка.

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"Меня обвиняли в подкупе; в том, что победители - мои знакомые или родственники; в том, что все заранее заказаны было; в том, что куклы фейк и ничего я никому не прощу ... А теперь представим, что происходит на глобальном уровне страны. Учительница биологии доносила информацию ученикам в рэп-формате, получила награду и ее «попросили» с работы. Люди часто не принимают чьих достижений, обесценивают их еще и осуждают за их получение.", - написала Alyona Alyona.

Поклонники, которые уже ждут новых перевоплощений, восторженно восприняли перевоплощение Alyona Alyona в известную певицу, а те, кто любит читать ее тексты, согласились, что в мире много несправедливости, и обидно, когда твой труд обесценивают.

"Класс 🔥", "Крутяк, мала 👍🏻👍🏻👍🏻", "Боже, яка ти крута! Дякую!🔥❤️", "Вав як круто ❤️", "А ти просто супер!!!👍", "На жаль ,така ми нація( а ви крута!👏", "Ви дуже гарна ❤️", "Не в курсе этой истории о конкурсе. Очень рассмешили обвинения в подкупе и блату, когда речь идет о ПЯТЬ КУКОЛ 🤦🤣. Бл ..., прям вижу откаты и тайные заговоры на уровне государственных тендеров 😂😂😂", - написали поклонники.



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